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السبت، 22-05-2021 12:23 م

التربية الفلسطينية : 27 طالبا استشهدوا وتضرر 46 مدرسة إثر العدوان

مك
جانب من الدمار في غزة


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، إن 27 طالبا استشهدوا خلال العدوان المتواصل على الفلسطينيين، 22 منهم في قطاع غزة، و5 في محافظات الضفة الغربية .

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وأضاف الخضور ، في تصريحات صحفية ، اليوم السبت، الى تضرر قرابة 46 مدرسة بينهم مدارس خاصة واخرى تتبع لوكالة "الأونروا"، مضيفا ان الأضرار شملت غرفا صفية وساحات، إضافة لتدمير مديريتي التربية والتعليم في شمال وغرب غزة.


وأشار إلى ان العدوان شكل ضربة قاسمة لكل الجهود المبذولة على صعيد استكمال العملية التعليمية التي كانت متوقفة أصلا في القطاع بسبب جائحة "كورونا"، حيث تم تأجيل عدد من الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها سابقا.


ولفت الخضور الى ان العديد من المدارس في غزة تحولت الى مراكز للإيواء، الامر الذي سيؤثر على استئناف العملية التعليمية، لافتا الى قرار بالخصوص سيصدر خلال الأيام المقبلة.


المصدر : وفا

 




 

 


 

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