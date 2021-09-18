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السبت، 18-09-2021 03:20 م

التسجيل لانتخابات المجالس الفلسطينية يبدأ في الثالث من الشهر المقبل

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الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فريد طعم الله، أن المرحلة الأولى من انتخابات المجالس في فلسطين التي تشمل 387 بلدية ومجلسا قرويا في الضفة وغزة، ستجري في 11 شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 2005 في إطار التمثيل النسبي.

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وقال طعم الله في تصريحات صحافية ، صباح اليوم السبت، إن لجنة الانتخابات وضعت السجل الزمني للانتخابات ومراحلها، وستبدأ أول مراحل العملية الانتخابية بتسجيل الناخبين، بدءا من يوم 3 تشرين الأول/ أكتوبر وتنتهي في 7 من الشهر ذاته، لمدة 5 أيام، سيتم خلالها فتح كافة مراكز التسجيل في جميع الهيئات.


وأوضح طعم الله، انه وبعد انتهاء مرحلة التسجيل، تبدأ عملية الترشح يوم 26 تشرين الأول، لمدة 10 أيام، وليس هناك أي تغيير على قانون الانتخابات بنظام التمثيل النسبي، وليس شرطا أن تكون قوائم حزبية، حيث يحق للفلسطينيين ترشيح أنفسهم ضمن قائمة مستقلة.


واشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية قامت بتسجيل الناخبين خلال شهر شباط الماضي، ووصلت نسبة المسجلين الى 93%، ولكن مع ذلك قانون الانتخابات يلزم مراكز التسجيل بفتح مراكزها مع بداية كل عملية انتخابية، وسيتم فتح المراكز لمدة 5 أيام من أجل تمكين الأشخاص من تسجيل أنفسهم.

 

المصدر : وفا 

 

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