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الخميس، 23-02-2023 09:32 ص

الجالية الفلسطينية في أميركا تُواصل التبرع لمتضرري زلزال سوريا وتركيا

ج


الوكيل الإخباري - تُواصل الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، حملاتها لجمع التبرعات العينية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل نحو أسبوعين.

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وتمكنت الجالية من جمع حاويات ضخمة من المستلزمات الطبية وأجهزة الفحص الفورية، والأغراض الشخصية الضرورية (المخصصة للنوم الخارجي في الأجواء الباردة)، للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك عبر مراكز الجالية المنتشرة في عدة ولايات، وجمع تبرعات مادية لتقديمها إلى المؤسسات العاملة على الأرض.


وأوضحت قيادة الجالية أنه تم جمع نحو 10 حاويات منذ بدء الحملة حتى اليوم.


وفا


 




 

 


 

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