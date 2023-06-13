الجامعة العربية تُحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

الوكيل الإخباري - حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من قيام حكومة الإحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

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وأضاف أبو الغيط في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل.



وطالب الإدارة الأميركية بإتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعاً عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن، مؤكداً أن الإستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.

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