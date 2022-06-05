الجامعة العربية تدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة

الوكيل الاخباري - دعت الجامعة العربية الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تتخذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفُق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 55 عامًا.



وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والزام إسرائيل بإنهاء الإحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ الخامس من حزيران عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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