الجامعة العربية تدين إعلان الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة

الوكيل الاخباري - ادانت الجامعة العربية في بيان لها امس الخميس قيام الاحتلال بالإعلان عن موافقة الحكومة على بناء ألفي وحدة استيطانية جديدة.

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واكدت الجامعة العربية، ضرورة تحمل العالم مسؤولياته إزاء محاولات حكومة الاحتلال استئناف النشاط الاستيطاني لخدمة أغراضها الداخلية، خاصة وأن هناك ما يُشير إلى أن خططاً أخرى للبناء الاستيطاني يجري الاعداد للإعلان عنها قريباً.



كما اكد الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رفضه عودة الاحتلال للنشاط الاستيطاني بما يتناقض وادعاءات الحكومة الحالية بالسعي للسلام والاستقرار في المنطقة.

المصدر - بترا



