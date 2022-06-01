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الأربعاء، 01-06-2022 06:31 م

الجامعة العربية تدين جريمة إعدام الإعلامية غفران وراسنة

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الوكيل الاخباري - دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات، الجريمة النكراء التي اقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالإعدام الميداني المتعمد للإعلامية غفران وراسنة.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها، اليوم، إن هذه الجريمة الجديدة تأتي في إطار سلسلة الجرائم الدموية التي يقترفها الاحتلال إمعاناً في عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته، واستهتاراً بدمائه على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

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