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الأربعاء، 11-05-2022 09:26 ص

الجزيرة تتهم الاحتلال الاسرائيلي بقتل مراسلتها ابو عاقلة بشكل متعمد

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الوكيل الاخباري- أدانت قناة الجزيرة بشدة، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم الأربعاء.

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واستشهدت مراسلة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة صباح اليوم عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.


ووصف بيان صادر عن شبكة الجزيرة الإعلامية استشهاد شيرين أبو عاقلة بـ "جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية".


وأضاف البيان: "أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة".


ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وقالت: "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".


وقالت الجزيرة إنه قد أصيب في الاعتداء منتج قناة الجزيرة علي السمودي حيث كان إلى جانب الراحلة شيرين في تغطية اقتحام الاحتلال لمدينة جنين صباح اليوم.


وقالت شبكة الجزيرة إننا "نحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في الظهر أثناء التغطية وهو يخضع للعلاج".


يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة. حيث التحقت بالقناة عام 1997، أي بعد عام من انطلاقها.


وقبل الالتحاق بالجزيرة عملت أبو عاقلة في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية.


وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.


وولدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.

 

بترا

 




 

 


 

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