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الإثنين، 20-05-2024 02:27 م

الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

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الوكيل الإخباري-طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و قائد  حماس يحيى السنوار بتهم ارتكاب جرائم حرب حسبما قال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مقابلة حصرية مع كريستيان أمانبور لسي إن إن يوم الاثنين.

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وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا إلى إصدار أوامر اعتقال بحق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس - محمد دياب إبراهيم المصري، زعيم كتائب القسام والمعروف باسم محمد ضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

 

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الجنائية الدولية أوامر تمس بحليف وثيق للولايات المتحدة. ويضع هذا القرار نتنياهو في صف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.




 




 

 


 

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