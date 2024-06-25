الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية

ولي العهد ينشر لقطات جديدة من حفل تخرج مرشحي الطيران - فيديو

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين العرام والصياح

مديرية الأمن العام تنفذ خطة أمنية شاملة بالتزامن مع بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة

المستقلة للانتخاب تحيل قضيتين للادعاء العام بتهمة التأثير على إرادة الناخبين بالمال

بدء العمل بفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية في محافظة العقبة

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

الثلاثاء، 25-06-2024 07:50 م

الجوع يطبق كليّا على غزة و3 مجالات وصلت مرحلة الانهيار

image1170x530cropped


الوكيل الإخباري - تفيد تقارير ميدانية وأممية بتضرر سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي بنسبة تقارب 100%، في حين وصلت قطاعات ومرافق حيوية مرحلة الانهيار، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


ووفق أحدث الأرقام الرسمية، فقد أدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى سقوط أزيَد من 38 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أعداد هائلة من المفقودين والجرحى.


وبالتوازي مع القصف اليومي لمنازل السكان تفرض إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة، ما أدى لتفشي المجاعة بين السكان.


وقال تقرير دولي إن نحو 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام حاد للأمن الغذائي.


ووفق "مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، فإن أكثر من 495 ألف شخص، أو أكثر من خُمس سكان غزة، يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي.


وورد في التقرير "تتضاءل باستمرار مساحة العمل المتاحة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني، والقدرة على تقديم المساعدات بأمان للسكان مع تردي الأوضاع الحالية، وعدم استقرارها إلى حد كبير".

وتسبب الهجوم على رفح في إغلاق المعبر البري على حدود غزة مع مصر، والذي كان طريقا رئيسيا لتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الأخرى، إضافة إلى كونه نقطة إجلاء للمدنيين المبتلين بأمراض خطيرة أو المصابين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-06-25 at 9.37.29 PM

عاجل مشاهد صادمة.. مقاطع مسربة من كاميرا تظهر مهاجمة الاحتلال مسنة فلسطينية

مستوطنة-راموت-الون-القدس-100-730x438

قلق أممي من استمرار النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية

a1081644150c5fed62bd66e71653d8d5-1666290756

مقاومون يطلقون النار على حاجز سالم العسكري قرب جنين

20240520121109reup-2024-05-20t120909z_70217776_rc2tz4a2a3rb_rtrmadp_3_israel-palestinians-icc-gallant.h-730x438

مظاهرة أمام مقر إقامة غالانت في واشنطن

image1170x530cropped

وزارة الصحة بغزة: كافة المستشفيات مدمرة ومستهدفة بالكامل

02e35331-406f-42bb-9e00-3719021e6158

ليبرمان: الجيش الإسرائيلي يحتاج لقوة بشرية

أخبار متعلقة
1719258562680

الصحة العالمية تناشد بتسهيل عمليات الإخلاء الطبي لمرضى غزة

WhatsApp Image 2024-06-19 at 5.12.02 PM

إسرائيل: معبر رفح بين غزة ومصر دُمّر بالكامل

1717791971209

الأونروا: القوافل الإنسانية لغزة هوجمت أو نهبت أو منع وصولها من قبل مستوطنين

1fNo19gNY4_1707314274

تطورات صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة

WhatsApp Image 2024-06-03 at 6.46.14 PM

تطورات إنهاء الحرب في غزة والتوصل لصفقة تبادل

WhatsApp Image 2024-05-31 at 11.31.11 PM

جوزيب بوريل: ندعم بشكل كامل خارطة الطريق التي أعلنها بايدن