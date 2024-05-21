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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 21-05-2024 06:43 ص

الجيش الأميركي: وصول نحو 570 طناً من المساعدات عبر رصيف غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، تسليم أكثر من 569 طنا متريا من المساعدات الإنسانية حتى الآن عبر الرصيف البحري المؤقت لقطاع غزة.

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وأضافت في بيان على فيسبوك أن المساعدات تهدف إلى "زيادة عمليات التوزيع من قبل الشركاء في المجال الإنساني".


وأشار البيان إلى أن المساعدات مقدمة من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والاتحاد الأوروبي "والعديد من الشركاء الآخرين".


وكانت القيادة المركزية قد أعلنت يوم الجمعة بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.


 




 

 


 

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