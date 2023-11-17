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الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة جندية في غزة

الجمعة، 17-11-2023 10:17 ص

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة جندية في غزة

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الوكيل الاخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه عثر في غزة على جثة جندية كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام سبق أن أُعلن عن مقتلها قبل أيام.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال في بيان "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشرت الاثنين الماضي صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

وكانت "القسام" حذرت إسرائيل مرارا من أن قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها، وأعلنت عن مقتل العشرات خلال الأسابيع الماضية جراء هذا القصف.

 




 

 


 

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