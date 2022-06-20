الحرية لأحمد مناصرة تتصدر تويتر بعد تدهور صحته

الوكيل الإخباري -

تصدر وسم #الحرية_لأحمد_مناصرة محركات البحث عبر منصة تويتر بعد تأجيل محكمة الاحتلال قرارها بتصنيف أحمد مناصرة أنه قائم بعملية إرهابية إلى الأسبوع القادم.

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وطالب عدد من النشطاء عبر تويتر اليوم الاثنين بحسب رصد "الوكيل الإخباري" بعدم تصنيف محكمة الاحتلال ملف احمد بالإرهاب و الإفراج عنه إثر تدهور حالته النفسية والصحية .



وتداولوا منشورا لوالدة الأسير المناصرة قالت فيه " ابني بحالة مزرية، متت الف موتة وانا بتطلع بابني، لما احكيله يما بصير احمد يبكي".



وكانت جلسة محاكمة الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة أمس الأحد في الرملة، وانتهت دون إصدار قرار، ولم يستطع احمد حضور جلسة المحاكمة وذلك نتيجة تعمد الاحتلال إهمال حالته الصحية.



وأصدرت محكمة الاحتلال عام 2017 حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12عاما، وطالبته بتعويض قيمته 180 ألف شيكل (ستة آلاف دولار)، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسعة أعوام ونصف .









#الحرية_لأحمد_مناصرة #FreeAhmadManasra pic.twitter.com/OM0RcXA7si محمامي أحمد مناصرة التقى مع أحمد، وسأل المحامي الأسير أحمد، أحمد انت عارفني وبسبب سوء وضع أحمد ما قدر يجاوب وينطق، وكان رد أحمد فقط بهز رأسه. June 20, 2022