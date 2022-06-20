الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

1000 فرصة عمل اضافية على منصة التشغيل الوطنية

رؤية التحديث الاقتصادي تكشف تحديات قطاع الطاقة

المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية 2.8 %

الحرية لأحمد مناصرة تتصدر تويتر بعد تدهور صحته

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين

113.5 مليون دولار لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في الأردن لنهاية العام

مساعٍ أردنية لعلاقات شراكة اقتصادية جديدة مع السعودية

ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

الإثنين، 20-06-2022 09:50 ص

الحرية لأحمد مناصرة تتصدر تويتر بعد تدهور صحته

منن


الوكيل الإخباري - 
تصدر وسم #الحرية_لأحمد_مناصرة محركات البحث عبر منصة تويتر بعد تأجيل محكمة الاحتلال قرارها بتصنيف أحمد مناصرة أنه قائم بعملية إرهابية إلى الأسبوع القادم.

اضافة اعلان


وطالب عدد من النشطاء عبر تويتر اليوم الاثنين بحسب رصد "الوكيل الإخباري" بعدم تصنيف محكمة الاحتلال ملف احمد بالإرهاب و الإفراج عنه إثر تدهور حالته النفسية والصحية .


وتداولوا منشورا لوالدة الأسير المناصرة قالت فيه " ابني بحالة مزرية، متت الف موتة وانا بتطلع بابني، لما احكيله يما بصير احمد يبكي". 


وكانت جلسة محاكمة الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة أمس الأحد في الرملة، وانتهت دون إصدار قرار، ولم يستطع احمد حضور جلسة المحاكمة وذلك نتيجة تعمد الاحتلال إهمال حالته الصحية.


وأصدرت محكمة الاحتلال عام 2017 حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12عاما، وطالبته بتعويض قيمته 180 ألف شيكل (ستة آلاف دولار)، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسعة أعوام ونصف .

 


 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 6

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة بينهم طالب توجيهي

الاحتلال4

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل أحدهما صحفي

اسعاف

إصابة شابان برصاص الاحتلال في بيت لحم

احمد

طاقم الدفاع عن أحمد مناصرة: وضع الأسير مقلق للغاية

6202218155651808636980

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

1375368

الاحتلال يعتقل 13 عاملا من برطعة جنوب جنين