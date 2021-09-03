السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

لقاح كورونا لعلاج السرطان!

بعد حالات الإغماء.. لقاح فايزر يثير بلبلة في لبنان

اليونان تسمح لمواطني 36 دولة بينها الأردن الدخول إليها

الحكومة الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بتسريع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

متى تتأكد الإصابة بالوسواس القهري.. خبراء يحددون الأعراض

الجيش اللبناني: مقاتلتان اسرائيليتان تخرقان سماء العاصمة بيروت

بلينكن إلى قطر وألمانيا لإجراء محادثات تتناول أزمة أفغانستان

مراكز التطعيم المتاحة ليوم السبت.. أسماء

المركز الروسي للمصالحة: الدفاعات الجوية السورية دمرت 21 صاروخا إسرائيليا من أصل 24

بايدن يقول إنه أمر بدراسة نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر

الجمعة، 03-09-2021 11:59 م

الحكومة الفلسطينية تطالب الولايات المتحدة بتسريع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

61328b567a19c


الوكيل الإخباري - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، الإدارة الأميركية بالإسراع بتنفيذ ما وعدت به، خاصة إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية المحتلة، بالإضافة الى رفع اسم منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية من قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أكد في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مضي واشنطن في إعادة فتح القنصلية الأميركية بدون تحديد موعد لذلك، في رد على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي قال إن اعتزام واشنطن إعادة فتح القنصلية "فكرة سيئة" وقد تزعزع حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت الجديدة.


اشتية استقبل الجمعة، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي، ضم السيناتور كريس ميرفي، والسيناتور ريتشارد بلومنتل، والسيناتور كريس فان هولن، والسيناتور جون اوسوف، والوفد المرافق لهم.


وشدد رئيس الوزراء على أهمية العمل على فتح مسار سياسي جاد وجديد لإنهاء الاحتلال، من خلال اللجنة الرباعية الدولية على أساس القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.


وجدد اشتية مطالبته الإدارة الأميركية، الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام الاتفاقيات الموقّعة معها بما فيها وقف الاستيطان، وإلزامها بوقف الانتهاكات بحق الإنسان الفلسطيني سواء بالقتل والاعتقال وهدم الممتلكات ومصادرة الأراضي، ووقف الإجراءات في مدنية القدس المحتلة.


وبحث رئيس الوزراء مع الوفد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفلسطين بشكل مباشر، مثمنًا إعادة الإدارة الأميركية للدعم المالي لوكالة "أونروا"، واستئناف المشاريع التنموية والبنى التحتية، ودعم جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.


واستعرض اشتية آخر المستجدات والتطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل التوسع الاستيطاني، مشيرًا الى أن حل الدولتين يواجه خطرًا حقيقيًا نتيجة استمرار إسرائيل بسياستها الاستيطانية وقضم الأراضي، مؤكدًا أن "تآكل حل الدولتين واستمرار الأمر الواقع سيكون له نتائج ديموغرافية وأمنية".


وطالب رئيس الوزراء ببذل ضغوط جادة على إسرائيل من أجل السماح بعقد الانتخابات في القدس المحتلة مثلما نصت الاتفاقيات الموقّعة لتكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.


وقال اشتية: "إن لاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو في طريقه الى واشنطن تبرهن على تعنت واضح واستمرار في السياسة الاستيطانية وخلق حقائق دائمة على الأرض".

 

المملكة 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

إصابة 13 فلسطينياً برصاص الاحتلال شمالي الضفة

9

غزة.. انتشال جثماني فلسطينيَين من نفق حدودي مع مصر

61312a7db35be

استشهاد فلسطيني متأثر بجراح أصيب بها برصاص إسرائيلي في غزة

19238513_303

وفاة عدد من العمال الفلسطينيين في نفق أسفل حدود مصر مع غزة

613116984c59b767f7280b99

بعد قمة القاهرة.. عباس يبدي استعداده لإجراءات لبناء الثقة

a03e5c61941fe30c70840f6707acb546

جنين.. قوات الاحتلال تقتحم يعبد

أخبار متعلقة
f

بلدية الاحتلال تجبر مقدسيين على هدم منزليهما قسرا

94fa37dc-71e1-4351-b5f7-904d3befaa80

40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في الأقصى

w

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينياً

yEYk6

الاحتلال يجبر 5 مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا

22-1

مستوطنون يقتحمون الأقصى

الاحتلال

الاحتلال يهدم عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في سلوان