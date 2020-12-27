الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بتعيين الحلايقة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

شروط الاستفادة من الدعم المالي الذي اعلنته الحكومة اليوم

حزمة قرارات واجراءات جديدة نهاية الاسبوع

4 وفيات بحادث تصادم مروع في الموقر

الحكومة تحسم قرارات هامة بعد أيام

أسعار الذهب الأحد 27/12/2020

الزراعة ترد على شكوى تاجر من عدم إدخال مستوردات الموز - فيديو

حادث مروع في عمان ومناشدة عاجلة للتبرع بالدم - صور

الصناعة والتجارة للوكيل : قانون جديد لتنظيم أعمال التأمين العام القادم

وفيات الأحد 27/12/2020

الأحد، 27-12-2020 02:31 م

بعد الاعتداء على مجمع فلسطين الطبي

الخارجية الفلسطينية : استهداف الاحتلال للمستشفيات تصعيد خطير

jhdbhndhhd1224555
وزارة الخارجية الفلسطينية


الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، الاعتداء الهمجي الذي قام به جيش الاحتلال على مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، واعتبرته "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، و"جريمة ضد الانسانية" حسب اتفاقيات جنيف، يحاسب عليها القانون الدولي.

اضافة اعلان

وحملت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وتعتبرها تصعيدا خطيرا في عدوان الاحتلال المتواصل ضد الفلسطينيين ، ويستدعي ردا دوليا يتلاءم مع حجم هذا العدوان على المستشفيات والمراكز الصحية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.


 وأكدت أن الصمت الدولي على تلك الجريمة مرفوض وغير مقبول وغير مبرر، خاصة انه يشجع دولة الاحتلال على الامعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.


كما أدانت الوزارة القصف الهمجي الذي تعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، عدا عن ما يقوم به المستوطنون ومنظماتهم الارهابية في  مناطق عدة بالضفة الغربية.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1551280884814129400

الاحتلال يعتقل ٣ فلسطينيين من طولكرم

5fe865ea4c59b708e3599cd9

إصابة أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بكورونا

اسيران

أسيران من جنين يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

1120202910237418029914

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

9999094074

مستوطنون يرشقون سيارات الفلسطينيين بالحجارة في رام الله

مست

مستوطنون يهاجمون منازلا بالقدس

أخبار متعلقة
1249446217

مستوطنون يهاجمون مقدسيين في سلوان

2020-03-26T145517Z_966950049_RC2QRF9FY5U4_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ISRAEL-PALESTINIANS

حظر شامل في عدة محافظات فلسطينية بسبب كورونا

-1886729258

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

nCz8l

الاحتلال يستولي على 8 شاحنات جنوب شرق القدس

2016_9_21_9_31_20_826

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة

993df45c-aec2-421d-bd4a-56d04a6c5e32

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في القدس