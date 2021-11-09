الخارجية الفلسطينية : العثور على جثمان المواطن المفقود أنس أبورجيلة

الوكيل الإخباري-افادت سفارة دولة فلسطين في الجمهورية التركية بأن الجهات التركية المختصة عثرت على جثة الفلسطيني أنس أبو رجيلة على احدى شواطئ تركيا، وهو أحد الفلسطينيين الثلاثة المفقودين على إثر حادث المركب. واكدت سفارة دولة فلسطين أنها تتواصل مع اسرته وذويه، وهي على استعداد تام لعمل كل ما يلزم لنقل جثمانه الى ارض فلسطين اذا قررت أسرته ذلك.

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من جهته أكد مستشار وزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، أن الجهود متواصلة من أجل العثور على المفقود الثالث، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، متمنيا السلامة للجميع.



يشار الى أن 11 فلسطينيا كانوا على متن الزورق الذي غرق في بحر إيجه مقابل مدينة بودروم التركية، قبل ثلاثة أيام إلى جانب عدد من المهاجرين من تركيا الى اليونان، وتم التأكد أن ثمانية منهم بخير وتم انقاذهم.

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