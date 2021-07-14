الخارجية الفلسطينية تحذر من دعوات لاقتحام الأقصى الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء من دعوات جماعات تطلق على نفسها اسم "منظمات جبل الهيكل" للتحشيد من أجل اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف يوم الأحد المقبل تحت ذريعة "ذكرى خراب الهيكل".

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وثمنت الوزارة في بيان صحافي اليوم الجهود الأردنية الفلسطينية المشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى وتنفيذ القرارات العربية والإسلامية والدولية ذات الصلة، ولحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال لوقف عدوانها على القدس ومقدساتها.



وقالت إن تلك الدعوات مدعومة بشكل واضح من عدد من أعضاء الكنيست المتطرفين الذي يتداعون لعقد اجتماع تحت قبة البرلمان الإسرائيلي لإسناد تلك الدعوات التي تطلقها هذه المنظمات بشأن الاقتحام، وسط مشاركة رؤساء منظمات يهودية إسرائيلية، أبرزهم بنتسي جوبشتاين رئيس منظمة لهافا المتطرفة.



واشارت الوزارة إلى التصريحات والمواقف والخطط والمشاريع الاستعمارية للإسراع بفرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وباحاته، بما يعنيه ذلك من هجمة شرسة ومتواصلة على دائرة الأوقاف الإسلامية وسحب صلاحياتها وإزاحتها عن المشهد، وتصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال القمعية ضد المصلين كجزء لا يتجزأ من حملة الاحتلال المفتوحة لتهويد القدس وبلدتها القديمة وتفريغها تدريجيا من المواطنين الفلسطينيين لصالح المستوطنين. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الاقتحامات والدعوات ونتائجها وتداعياتها، باعتبارها عدوانا بشعا على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بل ترتقي لمستوى جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.

بترا