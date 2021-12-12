الخارجية الفلسطينية تطالب بتكثيف الضغط على الاحتلال لتجميد أنشطته الاستيطانية

الوكيل الإخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتكثيف ضغطه على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على تجميد الأنشطة الاستيطانية كافة بهدف الغائها.

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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن هذه المطالبة تأتي بالتزامن مع المواقف الدولية الأخيرة التي استطاعت تأجيل بناء الوحدات الاستيطانية في مطار قلنديا، وتعطيل تهجير وترحيل سكان الخان الأحمر، وتعطيل البناء الاستيطاني في "إي 1" في محيط القدس المحتلة.



وأكدت أن هذه المواقف هي دليل واضح على أنه في حال توفرت النية والإرادة الدولية، فإنها قادرة على أن تحقق نتائج مقبولة على الأرض، وبما يخدم عملية السلام. وتطرّقت الوزارة في بيانها، إلى عمليات الاستيطان الضخمة التي تجري جنوب القدس، بما فيها الإعلان عن افتتاح ما يسمى "النفق الجنوبي الثاني"، وتوسيع طريق الأنفاق بطول 12 كيلومترا، بهدف تسهيل مرور المستوطنين من المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" باتجاه جنوب القدس المحتلة.



واضافت، ان هذا المخطط يعد جزءا لا يتجزأ من المخططات الاستيطانية الرامية إلى استكمال عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الاسرائيلي، وتحويل التجمعات الاستيطانية إلى تكتل استيطاني ضخم يسهل حركة المستوطنين منه وإليه، لتصبح أكثر جاذبية لاستقطاب المزيد من الاسرائيليين الشباب، وتوسيع المستوطنات.

بترا