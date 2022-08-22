الخارجية الفلسطينية: نرفض أي كيانات بديلة لدولة فلسطين

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في تنفيذ مصالحه الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كسياسة حكومية رسمية يتفاخر أكثر من مسؤول إسرائيلي بالإفصاح علنا عنها.

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وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، ردا على تصريحات لوزير دفاع الاحتلال بيني غانتس، إن "شعب فلسطين يرفض أي حلول أو كيانات بديلة لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".



إلى ذلك أدانت الوزارة العدوان الهمجي الذي ارتكبته "عناصر إسرائيلية متطرفة" ضد فلسطيني يعمل في القدس، وانهالوا عليه بالضرب بالعصي والهراوات، كما وثقت ذلك كاميرات المراقبة، مشيرة إلى تفشي التطرف والعنصرية في أوساط المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم ومدارسهم الدينية التي تحرض على استهداف الفلسطينيين ونشر ثقافة الكراهية.



من جانب آخر، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 8 منازل قيد الإنشاء في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، بحسب ما أعلن في بيان مصدر في حركة "فتح".

بترا