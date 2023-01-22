الخارجية الفلسطينية: وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة

الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بترجمة المواقف والمطالبات إلى أفعال وإجراءات كفيلة بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف انتهاكاتها وتصعيدها الراهن في ساحة الصراع قبل فوات الأوان.

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ودعت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، المجتمع الدولي والإدارة الأميركية لطرح مبادرات ملزمة للجانب الإسرائيلي من شأنها وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وغير القانونية، وتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.



وأدانت انتهاكات سلطات الاحتلال وقواتها والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، في حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة على الشعب الفلسطيني عامة، وفي القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص.



وحذرت من خطورة انتهاكات الاحتلال التي باتت تسيطر على مشهد حياة الفلسطيني بشكل يومي، واعتبرتها إصرارا إسرائيليا على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، واستخفافا بالمواقف والمطالبات الدولية والإقليمية الداعية لوقفه، وتحقيق التهدئة، لإفساح المجال أمام الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وفا