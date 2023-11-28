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الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الثلاثاء، 28-11-2023 01:37 م

الخارجية القطرية: نعمل على الوصول لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطري ماجد الأنصاري، إن العمل جارٍ للوصول إلى هدنة، ثم وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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وأضاف الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الهدف هو الوصول إلى اتفاق لهدنة إنسانية أطول في غزة، قائلا:" لا يمكن الحديث عن تفاصيل الوساطة خاصة في ما يتعلق بالتحديات من قبل الطرفين".


وأشار إلى أنه تم أرسل 27 طائرة تحمل 910 أطنان من المساعدات في إطار الجسر الجوي إلى غزة، مضيفا أن الجهود تنصب نحو ضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


وقال الأنصاري، إن هناك ارتفاع في نسبة المساعدات التي دخلت غزة ولكن لا يرتقي إلى المأمول.

 

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