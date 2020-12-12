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السبت، 12-12-2020 08:40 ص

في منطقة باب الزاوية

الخليل .. إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال

تتتت
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

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وأفادت مصادر ، بأن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في منطقة باب الزاوية، وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالرصاص المعدني وبحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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