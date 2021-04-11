الخليل .. إصابة فلسطينيين بالاختناق في بيت أمر

الوكيل الإخباري - أصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض خلال تصريحات صحفية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أبو طوق، القريبة من مدخل بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام عدة مناطق في بيت أمر بشكل متواصل، وتقوم باستفزاز الفلسطينيين اثناء فلاحتهم أراضيهم للتضيق عليهم وتهجيرهم.

المصدر : وفا