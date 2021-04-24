الخليل .. إصابة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازلهم

الوكيل الإخباري - أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض اليوم السبت، جراء اعتداءات المستوطنين عليهم، في قريتي التوانة والمفقرة بمسافر يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، خلال تصريحات صحافية إن مستوطني "حافات ماعون"، هاجموا مساكن المواطنين في القريتين ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح ورضوض.



وأضاف ان قوات الاحتلال التي كانت تحرس المستوطنين، أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه المواطنين، الامر الذي تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.



يشار إلى أن المواطنين في قريتي المفقرة والتوانة، يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة، بفعل اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحقهم.

المصدر : وفا