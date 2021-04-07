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الأربعاء، 07-04-2021 09:04 ص

اعتداءات شبه يومية

الخليل .. مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطنة وطفلتها

اح
من المصدر


الوكيل الإخباري - اعتدى مستوطنون بالضرب، مساء أمس الثلاثاء، على مواطنة وطفلتها، وسط مدينة الخليل.

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وأفاد الناشط الفلسطيني مفيد الشرباتي، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة "الدبويا" اعتدوا بالضرب على ابنته تحرير (23 عاما) وحفيدته (عامان)، في شارع الشهداء وسط المدينة، وهما في طريقهما لزيارة منزل العائلة.


وبين أن المستوطنين يدفعون بأطفالهم للاعتداء على المواطنين في المنطقة، مشيرا إلى أنهم اعتدوا أمس على نجله حميد البالغ من العمر 10 سنوات.


وقال الشرباتي إن اعتداءات المستوطنين على المواطنين في المنطقة شبه يومية، وتتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

المصدر : وفا 

 

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