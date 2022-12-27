الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 04:44 م

الخليل: وقفة مطالبة باسترداد جثامين الشهداء

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الوكيل الاخباري- طالب مشاركون في وقفة للمطالبة لاسترداد جثامين الشهداء، اليوم الثلاثاء، بالافراج العاجل عن الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الوقفة التي نظمت على دوار ابن رشد وسط الخليل، بدعوة من اقليم حركة فتح وسط الخليل، وهيئة شوؤن الاسرى والمحررين، ونادي الاسير الفلسطيني، ولجنة أهالي الاسرى، بمشاركة عدد من المؤسسات واهالي الاسرى والشهداء.

وقال الناطق الاعلامي لنادي الأسير امجد النجار ان وقفة المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام، تأتي في ظل مواصلة الاحتلال احتجازها وفي ظل الصمت الدولي على هذه الجريمة المنافية لكافة القواعد والقوانين الدولية.

ودعا الى هبة جماهيرية وشعبية، وتوحيد الجهود لوقف هذه السياسة العنصرية واللانسانية، مشيرا الى ان الاسرى والشهداء ضحوا من أجل الوطن ومن حقهم ان يدفنوا بحسب ما يليق بهم وبتضحياتهم.

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وفا

 




 

 


 

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