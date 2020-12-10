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الخميس، 10-12-2020 01:07 م

لجنة طوارئ في كل محافظة

الداخلية الفلسطينية : جاهزون لتطبيق قرارات الإغلاق

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، غسان نمر، جاهزية المؤسسة الأمنية لتطبيق قرارات الإغلاق، ومنع أي شكل من أشكال التجمهر من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أعلن الاثنين المنصرم، سلسلة من الإجراءات الجديدة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) في فلسطين، أبرزها إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم، إغلاقاً تاماً، اعتباراً من مساء الخميس المقبل لـ 7 أيام.

وقال نمر في تصريحات صحافية ، اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة طوارئ في كل محافظة؛ لاتخاذ بعض الاستثناءات المتعلقة بعمل المؤسسات الخدماتية والشركات، التي يستدعي استمرار عملها، مشيراً إلى أن عناصر الأمن، سيتواجدون على مداخل كافة البلدات والمدن والقرى خلال فترة الإغلاق.

ودعا ، المواطنين إلى الاتصال على أرقام الطوارئ للأجهزة الأمنية؛ للتعامل مع أية حالة طارئة.

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 المصدر : دنيا الوطن 

 

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