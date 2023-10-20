الجمعة 20-10-2023
الوكيل الاخباري

السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن عن قرار بدء العملية البرية في غزة

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

"نعرف أننا سندفع الثمن" .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

الصحة في غزة: 7 مستشفيات خارج الخدمة والساعات القادمة حرجة للغاية

عاجل

فيديو - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الجمعة، 20-10-2023 02:55 م

الدفاع الإسرائيلية تعلن وصول 45 طائرة محملة بألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل

653260c84c59b7142a73a7bd


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن 45 طائرة شحن تحمل 1000 طن من الأسلحة، وصلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الجاري.

ولفتت الوزارة في بيان إلى أن الطائرة رقم 45 هبطت في إسرائيل صباح اليوم الجمعة. وقد تم حتى الآن جلب حوالي 1000 طن من الأسلحة ووسائل الحرب لدعم أنشطة الجيش الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وهبطت طائرة الشحن هذا الصباح في مطار رامون بالقرب من إيلات وعلى متنها شحنة عسكرية أخرى تشمل سيارات إسعاف عسكرية ومعدات طبية للهيئة الطبية وغيرها من التدابير التي سيتم استخدامها لزيادة الاستعداد.


وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرة، تأتي كجزء من الجسر الجوي إلى إسرائيل، بقيادة مدير المشتريات وقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ووفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع في نيويورك.


وأكدت في بيانها أنه قد تم حتى الآن إدخال حوالي 1000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل. ومعظمها عبارة عن أسلحة من مختلف الأنواع، لدعم الخطط الهجومية للجيش الإسرائيلي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653260b64236044ebc2835ec

السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن عن قرار بدء العملية البرية في غزة

65324abb42360454ae247512

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

65326a200a04f

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

٨

"نعرف أننا سندفع الثمن" .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

4 (1)

فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

907db5140aa01034ab53238539c1fa54

مهندس "صفقة شاليط": يجب إبرام صفقة تبادل مع حماس خلال أسبوع

أخبار متعلقة
653114284236041b537817e4

أنقرة تبدي استعدادها للمشاركة في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية و"الإجلاء" في قطاع غزة

كوخافي

إعلام عبري: نعيش الان في أخطر أزمة أمنية

1081692750_534_0_2582_2048_1920x0_80_0_0_59b81ef233dee1ff48389c348480016a

بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

65251fcb4c59b73298188835

بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

65251e024c59b743b5001b43

خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية "طوفان الأقصى"

6524c7c842360451ff56b596

نتنياهو يبلغ بايدن: علينا الدخول إلى قطاع غزة