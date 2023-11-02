الدفاع المدني في غزة: 15 شهيدا بسبب استهداف الاحتلال لمخيم البريج وأعداد كبيرة في عداد المفقودين

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن فرق الإنقاذ تمكنت من استخراج 15 شهيدًا من تحت الأنقاض في مخيم البريج بعد الهجوم الذي نفذه الاحتلال.

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وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني أن هناك عددًا كبيرًا من الأشخاص المفقودين جراء هذا القصف المدمر على مخيم البريج.



وشدد على أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في تدمير البنية التحتية، مما يجعل من الصعب على طواقم الدفاع المدني الوصول إلى الجرحى والمصابين. وأوضح أن فرق الإنقاذ تضطر إلى السير على الأقدام للوصول إلى الجرحى والشهداء، مما يؤدي إلى فقدان بعض الجرحى بسبب هذه الصعوبات.



وأشار إلى أن خدمات الدفاع المدني معرضة للخطر بسبب نقص الوقود، مؤكدًا أن الحصول على الوقود يعد أمرًا صعبًا للغاية وتستعين الكواد ببعض المواطنين الفلسطينيين للحصول عليه