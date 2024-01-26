الدويري: أميركا تدعم نتنياهو في كافة المجالات

الوكيل الإخباري - قال الخبير الأردني فايز الدويري، الجمعة، إنه وفي الذي تدعي فيه الإدارة الأمريكية عن خلافات مع نتنياهو نجدها تدعم نتنياهو والكيان الغاصب في كافة المجالات.



وأوضح في تغريدة له عبر (X) أن ما يثبت ذلك صفقة الأسلحة التي أقرت يوم أمس والتي اشتملت على أحدث أنواع الطائرات والذخائر.



ولفت إلى أنه ومن شبه المؤكد أنها ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن في حال تحويل ملف محكمة لاهاي المتعلق بالإبادة الجماعية ضد غزة لاهاي.



وتابع:"امريكا بريطانيا ألمانيا فرنسا رأس حربة العداء الغربي للأمتين العربية والإسلامية".

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