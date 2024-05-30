الدويري : الايام القادمة ستثبت هذه الحقيقة ..!

الوكيل الاخباري - قال اللواء الاردني فايز الدويري، مساء الخميس، بأن جيش الاحتلال انسحب من معسكر جباليا لانه تلقى ضربات اليمة ولم يستطع البقاء لعلمه بأنه سيتعرض للمزيد من الخسائر .



وتابع الدويري في تصريحات لفضائية الجزيرة بان الاحتلال لم يحقق اي هدف عسكري سوى تدمير المنازل والاحياء .



واضاف الدويري بانه وبعد هذا الانسحاب سيكون هناك انسحابات اخرى من باقي اجزاء المخيم وبيت لاهيا وبيت حانون بسبب ضراوة القتال وقادم الايام ستثبت ذلك .

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