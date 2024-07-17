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الدويري : جيش الاحتلال في مأزق ولولا الدعم الأميركي لأنهى الحرب

الأربعاء، 17-07-2024 10:27 ص

الدويري : جيش الاحتلال في مأزق ولولا الدعم الأميركي لأنهى الحرب

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الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن الجيش الإسرائيلي يعاني جراء الحرب في غزة، ولولا الجسر الجوي الأميركي والدعم الذي يتلقاه سواء من الذخيرة أو المعدات لكان هذا الجيش قد أُجبر على وقف الحرب بعد 3 أشهر من بدايتها.

وذكّر الدويري بالخسائر التي يتعرض لها بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة، ومنها تدمير 1400 آلية قتال، حسب ما أعلن قبل شهرين أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

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