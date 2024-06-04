الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 04-06-2024 10:44 ص

الدويري : نتنياهو لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف ..!

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الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرى أن تفكيك قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإنهاء خطرها يستحق ما تتكبده إسرائيل من خسائر، مؤكدا أن نتنياهو لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وفي تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة، قال الدويري إن الحديث عن هدنة محتملة يتعارض مع فكرة القضاء على حماس؛ لأن الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث عن "عرض إسرائيلي" وافق عليه مجلس الحرب، وهو ما يعتبر اتهاما مسبقا لنتنياهو بمحاولة إفشال الصفقة، حسب قوله.

وعن الواقع العسكري، قال الدويري إن ما يقوم به نتنياهو في مدينة رفح جنوبي القطاع لا يعدو كونه محاولة لكسب الوقت من أجل تحقيق مصالح سياسية خاصة أو أخرى تتعلق باليمين المتطرف في إسرائيل.

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