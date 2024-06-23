الدويري : هذا الفيديو جاء مطابقاً لما أعلنته القسام قبل 48 ساعة

الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن المقاومة تنفذ هجمات متطورة ضد جيش الاحتلال، وتحتاج إلى تخطيط واستطلاع وعمليات ميدانية معقدة، حتى يكون التنفيذ بهذه الدقة.



وأضاف -في تعليقه على مقاطع فيديو بثتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكمين شارع السكة في حي الشابورة- أن هناك 6 لقطات بارزة تمثلت في استهداف دبابتي ميركافا وعربتي "إيتان" من زوايا مختلفة ولقطات تظهر ترجل جنود الاحتلال من المركبة بعد استهدافها، ثم لقطات استهداف المقاومة لهم في أزقة مخيم الشابورة، موضحا أن الفيديو جاء مطابقا لما سبق أن أعلنته القسام قبل 48 ساعة.



ويرى الدويري أن الفيديو يعكس واقعا ميدانيا حقيقيا واشتباكا من مسافة صفرية، وأوضح وجود آليات العدو، ولكن رغم ازدحام المكان -يضيف الخبير- فإن رجال المقاومة تمكنوا من الخروج والمواجهة ومتابعة مَن ترجل من قوات الاحتلال والإجهاز عليهم.

اضافة اعلان