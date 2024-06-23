الأحد 23-06-2024
الوكيل الاخباري
 

15.6 مليون دينار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال عيد الأضحى المبارك

حادث سير على طريق اوتوستراد المفرق - الزرقاء

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي غدا

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

تعرف على سعر الذهب عيار 21 في الاردن

اعلان صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب اعتباراً من اليوم

الدويري: حديث إسرائيل عن هزيمة القسام اعتراف بالفشل في القضاء عليها

الامن العام : حادث تدهور والتحفظ على مركبة وسائقها

الامن العام : حادث سير على طريق البحر الميت

"كان نائما في خيمته".. ابنة حاج اندونيسي تتحدث عن ظروف وفاته في مكة

الأحد، 23-06-2024 08:46 ص

الدويري : هذا الفيديو جاء مطابقاً لما أعلنته القسام قبل 48 ساعة

620241310292992716938


الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن المقاومة تنفذ هجمات متطورة ضد جيش الاحتلال، وتحتاج إلى تخطيط واستطلاع وعمليات ميدانية معقدة، حتى يكون التنفيذ بهذه الدقة.

وأضاف -في تعليقه على مقاطع فيديو بثتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لكمين شارع السكة في حي الشابورة- أن هناك 6 لقطات بارزة تمثلت في استهداف دبابتي ميركافا وعربتي "إيتان" من زوايا مختلفة ولقطات تظهر ترجل جنود الاحتلال من المركبة بعد استهدافها، ثم لقطات استهداف المقاومة لهم في أزقة مخيم الشابورة، موضحا أن الفيديو جاء مطابقا لما سبق أن أعلنته القسام قبل 48 ساعة.

ويرى الدويري أن الفيديو يعكس واقعا ميدانيا حقيقيا واشتباكا من مسافة صفرية، وأوضح وجود آليات العدو، ولكن رغم ازدحام المكان -يضيف الخبير- فإن رجال المقاومة تمكنوا من الخروج والمواجهة ومتابعة مَن ترجل من قوات الاحتلال والإجهاز عليهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
00

رجل الأعمال الإسرائيلي: الحكومة الحالية عدو للدولة

515834_1_1695279374

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الدويري

الدويري: حديث إسرائيل عن هزيمة القسام اعتراف بالفشل في القضاء عليها

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من الخليل

07017c13a469f0e5782e2cf4f58740a3

الاحتلال يلغي 20 عملية اعتقال لعدم وجود أماكن بالسجون

د

إيهود باراك: إعادة المحتجزين مرهونة بوقف الحرب

أخبار متعلقة
قتل

من سلاح الدروع .. مقتل ضابط احتياط إسرائيلي في معارك جنوبي غزة

main_image6665901f38a02

القسام تستهدف مروحية من نوع أباتشي في غزة

صفقة

الاحتلال يسلم مقترحا جديدا لصفقة تبادل وحماس تتمسك بشروطها

ص

شاهد - القسام يسحب جندي إسرائيلي داخل نفق بغزة بعد كمين محكم

ابو عبيدة

أبو عبيدة يعلن عن عملية نوعية

٧٧

المقاومة بالعراق تعلن قصف "هدف حيوي" بإيلات