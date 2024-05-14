الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 14-05-2024 10:52 م

الدويري : هذا ما سيحدث خلال الأيام المقبلة

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 الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن رسالة المقاومة من عملياتها الأخيرة انه لا يوجد من يمكنه لي ذراعنا.

وأضاف عبر الجزيرة  : "إننا إزاء معركة ضارية، ولا يوجد من يمكنه لي ذراع المقاومة رغم التدمير والتهجير الذي لحق بالمدنيين والممتلكات".

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واعتبر الدويري ان ما يجري حاليا هو رسالة للولايات المتحدة وللجميع بأن "زمن لي الذراع قد مضى وأننا على أول طريق التحرير".

 

رجح الدويري خلال تحليل للمشهد العسكري في غزة أن جيش الاحتلال سيجبر على إعادة الانتشار والتموضع خلال الأيام المقبلة استجابة للخطط الدفاعية التي تطبقها المقاومة بما يحفظ لها كل طلقة وكل مقاتل.

 

 

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