الدويري يفجر مفاجأة بشأن الجيش الاسرائيلي

الوكيل الاخباري - أفاد الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد ما بين 40% و45% من معداته القتالية خلال الحرب على غزة، مشيرا إلى استمرار قدرة المقاومة الفلسطينية على قصف تل أبيب إذا أرادت ذلك.



وفي تحليله للمشهد العسكري في غزة، لفت الدويري إلى أن الأرقام الأولية تشير إلى تدمير ما بين 1400 و1500 آلية قتالية من قبل المقاومة الفلسطينية.

اضافة اعلان



وبين أن الفرقة المدرعة في الجيش تتكون من 317 آلية قتال، مما يعني أن 5 فرق عسكرية دمرت إذا تم حصر الآليات المدمرة بالدبابات وعربات القتال، وقد تتقلص إلى "4 فرق+" إذا شملت الجرافات الهندسية.





وأكد الدويري أن أعداد قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي تفوق بكثير ما تعلنه السلطات الإسرائيلية رسميًا، مما يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي.