الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

لبيد: نتنياهو مسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة

70 % من الإسرائيليين يرغبون بإزاحة نتنياهو عن الحكم

الدويري يفجر مفاجأة بشأن الجيش الاسرائيلي

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح تحقيق في محرقة الخيام برفح

توضيح حكومي حول سيارات الكهرباء

إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى

بيان عاجل صادر عن الجيش المصري

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الملك ورئيس وزراء النرويج يؤكدان ضرورة وقف الكارثة الإنسانية بغزة

وزارة التربية تحتفل بعيد الاستقلال

الإثنين، 27-05-2024 06:05 م

الدويري يفجر مفاجأة بشأن الجيش الاسرائيلي

32024182754475705522


الوكيل الاخباري - أفاد الخبير العسكري والإستراتيجي، اللواء فايز الدويري، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد ما بين 40% و45% من معداته القتالية خلال الحرب على غزة، مشيرا إلى استمرار قدرة المقاومة الفلسطينية على قصف تل أبيب إذا أرادت ذلك.

وفي تحليله للمشهد العسكري في غزة، لفت الدويري إلى أن الأرقام الأولية تشير إلى تدمير ما بين 1400 و1500 آلية قتالية من قبل المقاومة الفلسطينية. 

اضافة اعلان


وبين أن الفرقة المدرعة في الجيش تتكون من 317 آلية قتال، مما يعني أن 5 فرق عسكرية دمرت إذا تم حصر الآليات المدمرة بالدبابات وعربات القتال، وقد تتقلص إلى "4 فرق+" إذا شملت الجرافات الهندسية.


وأكد الدويري أن أعداد قتلى وجرحى الجيش الإسرائيلي تفوق بكثير ما تعلنه السلطات الإسرائيلية رسميًا، مما يعكس حجم الخسائر البشرية الكبيرة التي يتكبدها الجيش الإسرائيلي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6654a79a40679

لبيد: نتنياهو مسؤول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة

نتنياهو-رئيس-وزراء-الكيان-الصهيوني-2311202301

70 % من الإسرائيليين يرغبون بإزاحة نتنياهو عن الحكم

غزة تقصف.jpg-a6e9419e-a5f1-4d45-87d5-bdfbdd48fede.jpg-3506fa0a-58f0-4d0f-a190-6c930d153630

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح تحقيق في محرقة الخيام برفح

2024-05-06T192344Z_2020859353_RC2P34ANHY4Q_RTRMADP_3_USA-PULITZER

تحذيرات دولية متصاعدة من اجتياح الاحتلال لرفح مع بدء التهجير

000_33ZP3AL

قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

665478744c59b74ce12e94c2

الرقابة الإسرائيلية تأمر بحذف خبر الاشتباك بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح

أخبار متعلقة
معبر رفح.jpg-c36f2b76-7312-4286-8415-7ad4b7f81439

لليوم الـ13 على التوالي.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

654b236d81bb38.37906025_nkpemqhjifogl

اعلام عبري : انتحار 10 ضباط وجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر

شهداء6

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمناطق في دير البلح وحي الزيتون

image

بإغلاقه المعابر.. الاحتلال ينفذ إبادة جماعية جديدة بغزة

main_image663ba6f340c25

حماس تطالب بالتحقيق في مقابر المسشتفيات الجماعية

301788

في اليوم الـ208 من العدوان على غزة .. شهداء ومصابون في غارات متفرقة على القطاع