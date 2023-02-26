الرئاسة الفلسطينية: اجتماع العقبة سيؤكد قرارات الشرعية الدولية

الوكيل الإخباري - قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال اجتماع العقبة، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية وهي طريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

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وأضافت ، الأحد، أن "الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيداً لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولاً إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال".



ويشارك وفد فلسطيني رفيع المستوى، في الاجتماع الخماسي الذي يستضيفه الأردن في مدينة العقبة، والذي يضم كلا من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.



ويعتبر الاجتماع الأول من نوعه بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات.

وكالات