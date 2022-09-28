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الأربعاء، 28-09-2022 01:24 م

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الخطير لن يعطي شرعية أو أمنا لإسرائيل

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يستخف بحياة أبناء الشعب الفلسطيني، ويعبث بالأمن والاستقرار عبر مواصلته لسياسة التصعيد، حيث ذهب ضحية عدوانه في جنين حتى الآن ثلاثة شهداء والعشرات من الجرحى.

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وقال أبو ردينة، رغم دعوات التهدئة من بعض دول العالم إلا أن اسرائيل تواصل على ارض الواقع كل أشكال التصعيد والقتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأكد أن الاحتلال الاسرائيلي ما زال يصر على تجاوز كل الخطوط الحمر سواء في القدس او جنين او نابلس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان على الاحتلال الإسرائيلي ان يفهم إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته أقوى من الاحتلال وطغيانه.

 

بترا


 




 

 


 

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