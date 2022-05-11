الرئاسة الفلسطينية تدين جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة

الوكيل الإخباري- دانت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للصحفية شيرين أبو عاقلة.

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وحملت الرئاسة الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة انها جزء من سياسة يومية ينتهجها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.



وشددت على أن جريمة اعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت. وتقدمت الرئاسة الفلسطينية بأحر التعازي والمواساة، إلى عائلة الشهيدة أبو عاقلة وزملائها، سائلة الله عز وجل، ان يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.



وحيت الرئاسة الفلسطينية الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواصلون القيام بواجبهم الوطني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية العادلة بالرغم من هذا الاستهداف.

بترا