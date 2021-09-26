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الأحد، 26-09-2021 12:55 م

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجنين

فلسطين


الوكيل الإخباري - دانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين، و أسفرتا عن استشهاد خمسة فلسطينيين.

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وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، أن هذه الجرائم امتداد لمسلسل الانتهاكات والإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وأن استمرار هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وحملت الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي، بمغادرة مربع الصمت على عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني إلى مربع الفعل واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

 

بترا


 




 

 


 

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