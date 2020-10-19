الرئاسة الفلسطينية تكشف الوضع الصحي لصائب عريقات

الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الإثنين ، بأن الرئاسة الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية ، ووزارة الصحة، يتابعون الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بعد تدهورها.



وأشارت إلى متابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات، خاصة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

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وأضافت الكيلة، أن "الوزارة على تواصل دائم مع الأطباء المعالجين له، للاطلاع على آخر التطورات حول حالته الصحية أولا بأول".



ونقل عريقات الأحد الماضي إلى أحد المستشفيات في القدس ، إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.



وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عريقات، بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017.

المصدر : روسيا اليوم

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