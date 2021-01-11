الإثنين 11-01-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي للوكيل بشأن المعونات الشهرية

منخفض جوي قادم إلى المملكة

أردنيون فريسة لمجهولين عبر الواتساب

أسعار الذهب الإثنين 11/1/2021

الجرائم الإلكترونية للوكيل : حوالات مالية خارجية بعد اختراق الواتساب - فيديو

حادث تصادم بين 10 مركبات على طريق إربد

وفيات الإثنين 11/1/2021

وزارة التربية: نتائج تكميلية التوجيهي دقيقة جدا

الأردن يشارك باجتماع في القاهرة اليوم

الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 7 درجات

الإثنين، 11-01-2021 12:20 م

ترقية عدد من القضاة

الرئيس الفلسطيني يصدر قرارات قضائية

رئيس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر عباس قرارا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر الرئيس الفلسطيني بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

اضافة اعلان

وفي ذات السياق أصدر الرئيس عباس قرارا بترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.


كما أصدر الرئيس الفلسطيني، مساء أمس، قرارا بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
YTInH

القدس .. الاحتلال يهدم سورا في عناتا

03090222673357867137171037175281

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من سبسطية

تاريخ_المسجد_الأقصى

حفريات جديدة قرب الأقصى

55

عباس يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية

9999059878

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين عند حاجز عسكري

thumbs_b_c_a02ce08968740cae7b3e163b335537eb

تعليق الدوام بدائرة الأملاك والمساحة في قلقيلية