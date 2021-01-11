الرئيس الفلسطيني يصدر قرارات قضائية

الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ثلاثة قرارات تتعلق بالشأن القضائي.



وأصدر عباس قرارا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر الرئيس الفلسطيني بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.

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وفي ذات السياق أصدر الرئيس عباس قرارا بترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.



كما أصدر الرئيس الفلسطيني، مساء أمس، قرارا بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.



المصدر : روسيا اليوم

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