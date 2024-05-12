الرئيس الكولومبي لنتنياهو: التاريخ سيسجلك مرتكب إبادة جماعية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، إن التاريخ سيسجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفة "مرتكب إبادة جماعية".

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وأضاف بيترو في منشور عبر منصة "إكس"، بعد اتهام نتنياهو له بـ "معاداة السامية" موجها حديثه لنتنياهو، إن "إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلا. أنت تقف جنبا إلى جنب مع أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا".

وشدد الرئيس بيترو على أنه "كما أن الإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي في أوروبا النازية غير مقبولة، فإن الإبادة الجماعية الحالية ضد الشعب الفلسطيني غير مقبولة أيضا"، موضحا "أنا علماني وجمهوري ومناصر للناس العاديين. مبادئي الديمقراطية والعادية والعلمانية والدينية تقودني إلى رفض الإبادة الجماعية والهمجية اللاإنسانية التي يمارسها نتنياهو".

وأكد "أنا لست معاديا للسامية ولا عدوا للإنسانية، لكن إذا ماتت غزة تموت معها معاني الإنسانية أيضا".