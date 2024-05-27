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الرقابة الإسرائيلية تأمر بحذف خبر الاشتباك بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح

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الإثنين، 27-05-2024 03:27 م

الرقابة الإسرائيلية تأمر بحذف خبر الاشتباك بين الجنود المصريين والإسرائيليين في رفح

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الوكيل الإخباري - أمرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية، بحذف خبر إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري عند معبر رفح.

وقال موقع "موكيد" العبري، إن الرقابة الإسرائيلية أمرت بحذف جميع الأخبار المتعلقة بمصر، وبمجرد الموافقة سيتم نشر التفاصيل.

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وكانت قد وردت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن وقوع حادث على الحدود بين إسرائيل ورفح، وأن الحادثة غير العادية التي وقعت عند معبر رفح، بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري، جاءت نتيجة تبادل لإطلاق النار بين جنود مصريين وجنود إسرائيليين.


وقالت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة استشهدوا في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم.


ولم تنشر القناة العبرية أي تفاصيل عن طبيعة الحادث الذي وصفته بالغير عادي بين الجانبين.

 




 

 


 

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