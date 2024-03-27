الزرقاء: وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة

الوكيل الاخباري - نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بمشاركة فاعليات سياسية وشعبية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتهديدات بالتهجير القسري منذ نحو 6 أشهر.

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وردد المشاركون في الوقفة التي تمت على ميدان الجيش في الزرقاء، هتافات تندد بالعدوان الظالم على غزة، ورفعوا يافطات تطالب بالوقف الفوري للعدوان ووضع حد للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يقترفها جيش الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين في القطاع.