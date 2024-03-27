الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل رمضان

الحنيطي يزور كتيبة الدفاع الجوي 52 ويشارك مرتبات "حرس الحدود" 12مأدبة الإفطار

الزرقاء: وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة

8 شهداء و7 جرحى حصيلة غارتين إسرائيليتين ليلا على جنوب لبنان

روسيا: إمدادات الغاز إلى تركيا تسجل رقما قياسيا

بتوجيهات ملكية سامية ايعاز من رئيس هيئة الأركان

الامن العام : اصابات بمشاجرة في عمان

45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

نتنياهو: يمكن للمدنيين الذهاب لشمال غزة خلال عملية رفح

توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين

الأربعاء، 27-03-2024 11:49 م

الزرقاء: وقفة تضامنية لمناصرة الأشقاء في غزة

88


الوكيل الاخباري - نظم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بمشاركة فاعليات سياسية وشعبية، مساء اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الأهل في قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وتجويع ممنهج وتهديدات بالتهجير القسري منذ نحو 6 أشهر.

اضافة اعلان


وردد المشاركون في الوقفة التي تمت على ميدان الجيش في الزرقاء، هتافات تندد بالعدوان الظالم على غزة، ورفعوا يافطات تطالب بالوقف الفوري للعدوان ووضع حد للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يقترفها جيش الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين في القطاع.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

45 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

000

نتنياهو: يمكن للمدنيين الذهاب لشمال غزة خلال عملية رفح

3333

الجيش الإسرائيلي: مرافق إنتاج الأسلحة بأنفاق غزة لا تزال سليمة

WhatsApp Image 2024-03-27 at 7.58.29 PM

دبلوماسي أميركي يعبر عن قلق واشنطن من عملية رفح

1711548232244 (1)

المقاومة تقنص جنديا وتستهدف تجمعات الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

20240103103631reup-2024-01-03t103456z_49665558_rc2aa5am4hf7_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438-1-730x438

إصابة 22 إسرائيليا بمعارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية