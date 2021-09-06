السعادة تسيطر على تويتر بسبب نفق الحرية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #نفق_الحرية عبر منصة تويتر اليوم الإثنين إثر فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة فجر اليوم عبر نفق حفروه الأسرى أسفل السجن.

اضافة اعلان



وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى مدى صعوبة حفر نفق لقلة الإمكانيات وتشديد الحراسة على الأسرى من قبل جيش الاحتلال.



وأضافوا أن ذلك ليس بالغريب على الفلسطينيين إثر شجاعتهم وقوتهم في مقاومة العدو المحتل، موضحين أن العملية تعد عملية هروب تاريخية.

pic.twitter.com/x2T5X1COS8 #نفق_الحريه ما حصل اليوم ليس حديثاً عادياً على الإطلاق، بل عملية هروب تاريخية، تمكن "٦" أسرى فلسطينيين من الفرار بعد حفر نفق تم حفرة على مدار أشهر طويله وربما سنوات من داخل سجن جلبوع الإسرائ يلي، والذي يوصف بأنه الأحدث والأشد حراسه.! #فلسطين September 6, 2021



تحتاج ساعات وأيام من التأمل والتفكير

والحقيقة أن تفكير الأسرى بالحرية تفكير تجاوز كل معاني الإدراك العقلي، وألغى نظريات المنطق، واعتمد فقط على المعجزة التي راهن عليها المنفذون.

هي معجزة حقيقية بكل معنى الكلمة. كل تفاصيل عملية الهروب الصغيرة والكبيرة هي عملية ابداعيةتحتاج ساعات وأيام من التأمل والتفكيروالحقيقة أن تفكير الأسرى بالحرية تفكير تجاوز كل معاني الإدراك العقلي، وألغى نظريات المنطق، واعتمد فقط على المعجزة التي راهن عليها المنفذون.هي معجزة حقيقية بكل معنى الكلمة. #نفق_الحرية September 6, 2021



و الأسرى هم:

محمود عبد الله عريده.

مناضل يعقوب نفيعات

محمد قاسم عريده

زكريا الزبيدي

ايهم فؤاد كمامجي

يعقوب محمود قدري#أسرانا_أهل_الكرامة pic.twitter.com/g1TVBObXwn فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع عبر نفق تم حفره لسنواتو الأسرى هم:محمود عبد الله عريده.مناضل يعقوب نفيعاتمحمد قاسم عريدهزكريا الزبيديايهم فؤاد كمامجييعقوب محمود قدري #نفق_الحرية September 6, 2021

#فلسطين كم انت كبير أيها الفلسطيني كم انت عنيد أيها الفلسطيني كم انت صبور ايها الفلسطيني كم انت عاشق للحريه ايها الفلسطيني #نفق_الحرية September 6, 2021