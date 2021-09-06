السعادة تسيطر على تويتر بسبب نفق الحرية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #نفق_الحرية عبر منصة تويتر اليوم الإثنين إثر فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة فجر اليوم عبر نفق حفروه الأسرى أسفل السجن.
وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى مدى صعوبة حفر نفق لقلة الإمكانيات وتشديد الحراسة على الأسرى من قبل جيش الاحتلال.
وأضافوا أن ذلك ليس بالغريب على الفلسطينيين إثر شجاعتهم وقوتهم في مقاومة العدو المحتل، موضحين أن العملية تعد عملية هروب تاريخية.
ما حصل اليوم ليس حديثاً عادياً على الإطلاق، بل عملية هروب تاريخية، تمكن "٦" أسرى فلسطينيين من الفرار بعد حفر نفق تم حفرة على مدار أشهر طويله وربما سنوات من داخل سجن جلبوع الإسرائ يلي، والذي يوصف بأنه الأحدث والأشد حراسه.!#فلسطين#نفق_الحريه pic.twitter.com/x2T5X1COS8— رأفت الزعبي (@7PRrKeS07WXEUtk) September 6, 2021
حيو الفلسطينية حيو الابطال الشعب الفلسطيني الشعب الجبار ✌️✌️🇵🇸#نفق_الحرية— Mahmoud al-gerdly 🇵🇸 (@94_meeho) September 6, 2021
عددهم ستة .. لكنهم بأمة#نفق_الحرية pic.twitter.com/XU1SNMc65Y— Moad (@Moad_9) September 6, 2021
كل تفاصيل عملية الهروب الصغيرة والكبيرة هي عملية ابداعية— فداء عوني عبيد 🌷📷🇵🇸 (@fedaawniobied) September 6, 2021
تحتاج ساعات وأيام من التأمل والتفكير
والحقيقة أن تفكير الأسرى بالحرية تفكير تجاوز كل معاني الإدراك العقلي، وألغى نظريات المنطق، واعتمد فقط على المعجزة التي راهن عليها المنفذون.
هي معجزة حقيقية بكل معنى الكلمة.#نفق_الحرية
جلبوع هي البداية#نفق_الحرية— Mohammed Hamad محمد حمد (@87__ram) September 6, 2021
هكذا تُشرق الشمس في فلسطين ❤️#نفق_الحرية #سجن_جلبوع pic.twitter.com/Xr8zA9InRQ— سُهى 🇵🇸 (@hajah_soha) September 6, 2021
فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع عبر نفق تم حفره لسنوات— عبّر 𓂆 (@__3abber__) September 6, 2021
و الأسرى هم:
محمود عبد الله عريده.
مناضل يعقوب نفيعات
محمد قاسم عريده
زكريا الزبيدي
ايهم فؤاد كمامجي
يعقوب محمود قدري#نفق_الحرية #أسرانا_أهل_الكرامة pic.twitter.com/g1TVBObXwn
كم انت كبير أيها الفلسطيني كم انت عنيد أيها الفلسطيني كم انت صبور ايها الفلسطيني كم انت عاشق للحريه ايها الفلسطيني #نفق_الحرية#فلسطين— ThaerAldaas ثائر الدعاس (@Thdaas) September 6, 2021
شمسة اليوم مش النا !!— Hamza A.Tatar (@htatar05) September 6, 2021
هي مِلك ستة أشخاص
التاريخ والسجّان رح يذكرها منيح .
شمس معنونه بالحرية .#نفق_الحريه
فلسطين— أبو بلال👌🏻💚🇵🇸 (@ismail19111) September 6, 2021
وما أدراك ما فلسطين #نفق_الحرية
•— 🇵🇸 𓂆 Manar_shallah (@ShallahManar) September 6, 2021
سَتَبقى حَائِراً تَائِهاً خَائِباً يَا هَذا
مَا دُمتَ لَم تُؤمِن بمُعجزَات الإرادَة الفِلَسطِينيَّة عَلى طَرِيقِ الحُرِّيَّة..
🇵🇸🖤#نفق_الحرية pic.twitter.com/F4Y01PI3hR