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الإثنين، 06-09-2021 10:19 ص

السعادة تسيطر على تويتر بسبب نفق الحرية

جيش


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #نفق_الحرية عبر منصة تويتر اليوم الإثنين إثر فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة فجر اليوم عبر نفق حفروه الأسرى أسفل السجن.

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وأشار النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" إلى مدى صعوبة حفر نفق لقلة الإمكانيات وتشديد الحراسة على الأسرى من قبل جيش الاحتلال.


وأضافوا أن ذلك ليس بالغريب على الفلسطينيين إثر شجاعتهم وقوتهم في مقاومة العدو المحتل، موضحين أن العملية تعد عملية هروب تاريخية.

 

 

 

 


 




 

 


 

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