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الخميس، 22-02-2024 11:37 ص

السعودية: دول العشرين تتحمل مسؤولية التحرك لإنهاء كارثة غزة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية التحرك بشكل حاسم لإنهاء الكارثة في قطاع غزة، والتي تشكل تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وطالب بن فرحان في كلمة خلال مشاركته في الجلسة الأولى لاجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين التي تترأسها البرازيل هذا العام، بعنوان "دور مجموعة العشرين في التعامل مع التوترات الدولية القائمة"، دول المجموعة بالضغط من أجل اتخاذ إجراءات مجدية لإنهاء الحرب في القطاع، ودعم مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين.

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وقال:" أن تزايد حدة الصراعات العالمية وانتشارها أدى إلى فرض ضغوط على التعاون الدولي، وضعف المصداقية والثقة في الإطار المتعدد الأطراف".

وشدد بن فرحان على أهمية التزام المؤسسات الدولية في الوفاء بالتزاماتها على المستوى العالمي، وأن تكون أكثر وضوح بمواقفها مما هي عليه حالياً، وخاصةً بالتعامل مع الوضع المأساوي في قطاع غزة.

 




 

 


 

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