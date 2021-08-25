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السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح الخميس لغايات إدخال البضائع وعودة العالقين

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الأربعاء، 25-08-2021 10:26 م

السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح الخميس لغايات إدخال البضائع وعودة العالقين

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الوكيل الإخباري - قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح الخميس لغايات إدخال البضائع وعودة العالقين إلى قطاع غزة، وفق مراسل "المملكة"، الأربعاء.

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المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن في القطاع المحاصر إياد البزم، قال إن السلطات المصرية أبلغت الوزارة بفتح معبر رفح البري باتجاه الوصول فقط؛ لتسهيل عودة العالقين إلى قطاع غزة، وفتح المعبر التجاري لإدخال البضائع.


معبر رفح أغلق الاثنين أمام حركة البضائع والأفراد بدون إبداء الأسباب من الجانب المصري، وفق مراسل "المملكة".


السفارة الفلسطينية في مصر قالت إن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري الخميس في اتجاه واحد لعودة المواطنين إلى قطاع غزة، على أن يتم إعادة انتظام العمل بالمعبر في كلا الاتجاهين ابتداء من الأحد المقبل"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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