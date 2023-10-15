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الأحد، 15-10-2023 02:00 م

السيسي: أمن مصر خط أحمر ولا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين

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الوكيل الإخباري - عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن القومي. 

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

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وصدر عن الاجتماع القرارات الآتية:


- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.


- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.


- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.


- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.


- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.


- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

 

RT

 




 

 


 

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