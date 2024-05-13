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الإثنين، 13-05-2024 11:56 ص

الشاباك يقر: فقدنا 10 من عناصرنا وفشلنا في توفير الغطاء الأمني لأحداث 7 أكتوبر

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الوكيل الإخباري- أكد مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار أنهم فقدوا 10 من عناصر الجهاز منذ بداية الحرب.

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وتابع: "فشلنا في توفير الغطاء الأمني لشعبنا في 7 أكتوبر ونحقق بعمق في دور الجهاز في مواجهة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر وهو تحقيق مؤلم ومهم".


ويوم الجمعة السابق، كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بشأن الفشل الاستخباراتي يوم السابع من أكتوبر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد قلّص عددًا من الأقسام والوحدات على حدود غزة قبل الأحداث، ولم تبقَ سوى وحدة ذات موارد قليلة يديرها ثلاثة ضباط.


ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن الضباط كانوا يشعرون بأن ثمة استهانة بحماس من جانب المسؤولين الإسرائيليين، وأشارت إلى أن سبب الفشل الاستخباراتي كان الاعتقاد بأن الجدار تحت الأرض سلب من حماس قدرتها على اجتياح مناطق إسرائيلية.




 




 

 


 

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